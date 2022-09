Zwei Fälle von Unfallflucht in Donauwörth angezeigt

In Donauwörth wurden bei der Polizei am Freitag zwei Fälle von Unfallflucht angezeigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Freitag sind in Donauwörth zwei Fälle von Unfallflucht angezeigt worden. In der Zeit von Donnerstag um 17 Uhr bis Freitag um 8.45 Uhr parkte eine 45-jährige Donauwörtherin ihren Opel auf einem Parkplatz im Dr.-Michael-Samer-Ring auf Höhe Hausnummer 2. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie mehrere Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugseite, die durch ein Fahrzeug verursacht worden sind. Am Auto wurde keine Nachricht hinterlassen.

Auto wird auf Kaufland-Parkdeck angefahren

Der zweite Fall ereignete sich auf dem oberen Parkdeck des Kaufland Parkplatzes in Donauwörth. Am Freitag parkte dort ein 32-Jähriger aus Tapfheim zwischen 15 Uhr und 16 Uhr seinen Audi. Als er nach dem Einkaufen zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der rechten Seite seines Hecks. Auch er konnte keine Nachricht eines möglichen Verursachers finden. Auch die Polizei wurde vom Verursacher nicht verständigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefon 0906/70667-11 zu melden. (AZ)