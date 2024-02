Zwei Firmenautos in Donauwörth wohl gezielt beschädigt

In der Dillinger Straße wurden zwei Autos vermutlich gezielt beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwei Autos sind in Donauwörth wohl gezielt beschädigt worden. Im Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 12 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter auf bislang unbekannte Weise an zwei geparkten Firmenautos den jeweils rechten Außenspiegel sowie beide Spiegel bei einem Mercedes Sprinter. Die beiden Fahrzeuge waren auf einem öffentlichen Parkstreifen unmittelbar vor der Firma in der Dillinger Straße geparkt. Bei dem anderen Fahrzeug handelt es sich um einen Smart Cabrio. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 800 Euro beim Mercedes liegt der Sachschaden bei etwa 1600 Euro. Beide Fahrzeuge standen etwa fünf Meter auseinander, weitere Fahrzeuge wurden nicht angegangen. Die Polizei geht daher von einer gezielten Beschädigung aus. Hinweise nimmt die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/70 66 70 entgegen. (AZ)