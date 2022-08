Zwei flüchtige Ladendiebe in Donauwörth gefasst

Zwei Ladendiebe sind am Freitag von der Polizei gefasst worden. Sie hatten zuvor Dinge aus einem Supermarkt in der Sallinger Straße gestohlen.

Am Freitag hat die Polizei zwei Frauen gefasst, die Gegenstände aus einem Supermarkt in der Sallinger Straße gestohlen haben. Gegen 12.30 Uhr wurden zwei Donauwörtherinnen dabei beobachtet, wie sie zwei Getränkedosen und eine Flasche Öl unter ihren Röcken verstecken. Anschließend verließen sie den Discounter, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie am Parkplatz darauf angesprochen wurden, flüchteten sie. Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen konnten die 38-Jährige und die 19-Jährige direkt von der Polizei ermittelt werden. Die Frauen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)