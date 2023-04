Zwei Frauen streiten an Bushaltestelle in der Parkstadt

Die Polizei wird in Donauwörth zu einer Auseinandersetzung gerufen, die an einer Bushaltestelle stattfand. Polizei sucht nach Zeugen.

Ein offensichtlicher Streit von zwei Frauen an einer Bushaltestelle in der Donauwörther Parkstadt beschäftigt die Polizei. Die erhielt am Mittwoch um 20.30 Uhr einen Anruf. Eine 39-Jährige teilte mit, eine 46-Jährige habe sie sei soeben im Bereich der Haltestelle am Dr.-Michael-Samer-Ring angegriffen und ihr Handy auf den Boden geworfen. Bei der Aktion seien eine Brille und das Mobiltelefon zu Bruch gegangen. Der Sachschaden betrage rund 400 Euro.

Warum die beiden Passantinnen stritten, ist laut Polizei unklar. Die ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)