Zwei Jugendliche beschädigen Ampel durch Tritte

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der Schaden ist in dreistelliger Höhe.

Zwei bislang unbekannte Jugendliche traten am Sonntag um 21.10 Uhr gewaltsam gegen den Betätigungstaster einer Fußgängerampel an der Ecke Nürnberger Straße/Am Zollfeld. Die Steuerungseinheit wurde dadurch aus der Verankerung gerissen. Es entstand Sachschaden in einem geschätzt dreistelligen Bereich. Die beiden Jugendlichen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei hat nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)