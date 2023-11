Zwei junge Leute treiben sich in Rohbau herum

Ein junger Mann und ein Jugendlicher haben sich in einem Rohbau in Donauwörth herumgetrieben und sich zusätzlich verdächtig gemacht. Wie die Polizei berichtet, teilte ein Zeuge am Montag um 21.40 Uhr mit, dass sich Unbekannte in dem Bauwerk im Ruhetal aufhalten. Eine Streifenbesatzung stieß dort wenig später auf einen 19- und einen 16-Jährigen. Die Beamten entdeckten bei dem Duo fünf Patronenhülsen und eine fremde Kreditkarte. Es wird geprüft, ob die Gegenstände in Zusammenhang mit Straftaten stehen. (AZ)