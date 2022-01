Zwei neue Corona-Teststationen in Donauwörth

In Donauwörth gibt es nun zwei neue Teststandorte: In Containern auf dem Tobi-Parkplatz und der Fläche vor dem Autohaus Braun werden nun Bürgertests angeboten.

Wer aufmerksam durch Donauwörth fährt, dem fallen sie auf: Seit kurzer Zeit stehen auf dem Parkplatz des Autohauses Braun und gegenüber der Mc Donald´s Filiale zwei große, weißgraue Container. In ihnen führt geschultes Fachpersonal Coronatestungen durch und erweitert so das Testangebot in der großen Kreisstadt um zwei weitere Standorte.

Eine neue Covid-Teststation hat am 10. Januar auf dem Parkplatz des Autohauses Braun in der Kaiser-Karl-Straße 2 eröffnet. Die Station wird von einem Apotheker geleitet. Angeboten werden Antigentests mittels Nasen- oder Rachenabstrich und Spucktests. Bei letzteren wird darauf hingewiesen, dass 20 Minuten vor Durchführung nichts außer Wasser getrunken, gegessen, geraucht oder Kaugummi gekaut werden sollte. Getestet wird mit und ohne vorherigen Termin täglich von 9 bis 19 Uhr. Das Ergebnis erhalten die Getesteten nach 15 Minuten durch ein per Mail zugesendetes Zertifikat oder als Papierdruck. Anmeldungen sind auf der Website schnelltestzentrum2021.de mit Standortauswahl Donauwörth möglich.

In diesem Container auf der Parkfläche des Autohauses Braun werden nicht nur Nasen- und Rachenabstriche angeboten, sondern auch Spucktests. Foto: Ilona Schmid

Einen weiteren neuen Teststandort für kostenlose Schnelltests gibt es an der Westspange 1 auf dem Parkplatz des Tobi-Marktes gegenüber des Mc Donald´s. Testabstriche werden von Montag bis Freitag von jeweils 8 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr durchgeführt. Eine vorherige Terminanmeldung unter der Homepage teststelle-donauries.de mit Standortauswahl Donauwörth ist erwünscht. Sich spontan ohne Anmeldung testen zu lassen, ist ebenfalls möglich. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es in diesem Fall zu verlängerten Wartezeiten kommen kann.