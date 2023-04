Zwei Parkrempler an Karsamstag in Donauwörth

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Unfallflüchtige in Donauwörth gesehen haben. Um diese Fälle handelt es sich.

Bei der Polizei Donauwörth haben sich übers Wochenende zwei Opfer von Parkremplern gemeldet. Am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr war eine Frau aus Harburg mit ihrem Nissan Juke auf dem Parkplatz des Kaufland im Neurieder Weg in Donauwörth. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie an ihrem Fahrzeug hinten links einen frischen Unfallschaden - vom Unfallfahrer fehlte aber jede Spur. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro.

Am Samstagabend erlebte ein 20-jähriger Asbach-Bäumenheimer etwas Ähnliches. Er hatte seinen schwarzen Mercedes um 21.30 Uhr gegenüber der Georg-Regel-Straße 23 in Donauwörth am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als der junge Mann nur zehn Minuten später zu seinem Auto zurückkam, bemerkte auch er an seinem Fahrzeug hinten links einen frischen Streifschaden. Auch in diesem Fall setzte der bislang unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt unerkannt fort. Schaden: 2500 Euro.

Wer in einem der beiden Fälle Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch