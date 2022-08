Zwei Radtouren durch Donauwörth, die begeistern

Mit Günther Gierak machte sich eine Gruppe auf den Weg, 40 Kilometer zu allen Stadtteilen Donauwörths zu fahren. Bei der nächsten Aktion geht es um Kulinarik.

Eine Premiere, die sportliche Betätigung mit Interesse an der Heimat und mit Geselligkeit vereint, gab es jetzt in Donauwörth: Voller Erwartung starteten die Teilnehmer der ersten Donauwörther Radrundtour unter der Leitung von Günther Gierak ihre gut 40 Kilometer lange Strecke, die sie in alle Stadtteile führte. Aufgelockert mit zahlreichem Bildmaterial und interessanten Geschichten ging die Tour zunächst am Donauhafen vorbei nach Schäfstall (Neffsend).

Über den Segelflugplatz erreichte die Gruppe dann Zirgesheim. Nach einer kurzen Mittagspause im nagelneuen Freibad auf dem Schellenberg führte die Tour über die alte Schellenbergauffahrt und die Promenade am Stadtteil Berg vorbei nach Wörnitzstein. Dort besuchten die Teilnehmer die Kalvarienberg-Kirche, bevor es über den Steinberg nach Riedlingen weiterging.

Zum Ende der Tour ging es in flachere Gefilde - Schlusspunkt Nordheim

Von dort aus begann der "flache" Teil der Runde über die Südspange nach Zusum, Auchsesheim und zu guter Letzt nach Nordheim. Nach knapp sechs Stunden, die übrigens wie im Flug vergingen, verabschiedeten die Radler Günther Gierak mit Applaus, denn sie waren die ersten, die diese herrliche Rundtour erleben und zudem viel Neues über Donauwörth und die Stadtteile im wahrsten Sinne des Wortes "erfahren" durften.

Wer diesmal nicht dabei war, hat noch zweimal Gelegenheit, die Ortsteile auf diese Weise kennenzulernen. Die geführte Tour findet statt am 20. August und am 24. September. Baldige Anmeldungen werden empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weitere Informationen zur Radtour, sowie Anmeldungen ab sofort über die Städtische Tourist-Information Donauwörth, Rathausgasse 1, Telefon 0906/789152, fuehrungen@donauwoerth.de.

Am 11. August geht es auf Schmankerltour in Donauwörth

Und dann wartet die Stadt Donauwörth derzeit mit der Schmankerltour per Fahrrad auf unter dem Motto "Fünf Wirte - vier Gänge - ein Menü". Am 11. August gibt es wieder die Gelegenheit, mit dem Rad fünf unterschiedliche Lokale und Wirte zu besuchen und kennenzulernen. Die Fahrrad-Schmankerltour startet um 18 Uhr beim Stadtladen in der Reichsstraße 8. Dort gibt es einen leckeren Aperitif und einen Gruß aus der Küche, ehe die Fahrt durch das Stadtgebiet von Schäfstall nach Riedlingen geht. Begleitet werden die Teilnehmer von den beiden CID-Vorsitzenden Christiane Kickum und Markus Sommer. Ende der Veranstaltung wird gegen 22.15 Uhr sein. Die Tour ist einfach und auch ohne E-Bike gut zu bewältigen. Sie endet wieder in der Innenstadt.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 beschränkt. Tickets gibt es bei der City-Initiative Donauwörth im Rathaus, Rathausgasse 1, Telefon 0906/789702, cid@donauwoerth.de, zum Preis von 59 Euro pro Person. (AZ)