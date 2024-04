Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet von Donauwörth

In der Adalbert-Stifter-Straße und in der Parkstadt passiert jeweils ein Unfall. Die Verursacher flüchten.

Die Polizei meldet zwei Unfallfluchten aus dem Stadtgebiet von Donauwörth. Beide Male streifte jeweils ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto. In einem Fall traf es den Besitzer eines Mercedes, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Adalbert-Stifter-Straße stand.

Der zweite Tatort befindet sich auf einem öffentlichen Parkplatz in der Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt. Dort wurde ein grauer Opel Astra beschädigt. Der Sachschaden an den Autos der Opfer beträgt jeweils etwa 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)