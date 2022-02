Zwei Verletzte und 40.000 Euro Schaden: Heftiger Unfall auf der Südspange

Am Freitag hat sich auf der Südspange ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, zudem entstand ein hoher Schaden an beiden Autos.

Am Freitag hat sich ein Unfall auf der Südspange ereignet, bei dem sich zwei Personen leicht verletzt haben. Zudem entstand ein hoher Schaden an beiden Autos. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war ein 51-Jähriger gegen 16.10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 16 (Südspange) von Asbach-Bäumenheim kommend in Richtung Tapfheim unterwegs, als ein 56-Jähriger mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung auf Höhe Nordheim abbiegen wollte. Dabei schätzte er den Abstand zum entgegenkommenden Wagen wohl falsch ein. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt und mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren den Beamten zufolge aufgrund massiver Frontschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf 40.000 Euro. Die Unfallstelle musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit 16 Mann der Feuerwehr Donauwörth gesäubert werden. (dz)