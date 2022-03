Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in Donauwörth

Ein Sportwagen kracht im Weidenweg in einen Ford Fiesta. Beide Fahrer kommen in die Klinik. Auch ein drittes Auto ist involviert. Der Schaden ist beträchtlich.

Im Donauwörther Weidenweg hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, infolgedessen die Straße komplett gesperrt war. Das berichtet die Polizei. Nach deren Angaben war gegen 5.50 Uhr ein 68-Jähriger mit seinem Audi TT RS im Weidenweg in Richtung Bahnhof unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Ford Fiesta in entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache gelangte der Audi-Fahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Ford. Dieser wurde daraufhin auf den Gehsteig und gegen den Zaun eines Hauses geschleudert und kam im Anschluss wieder quer auf der Fahrbahn zum Stehen, heißt es von den Beamten.

Zwei Verletzte bei einem Unfall in Donauwörth

Schließlich prallte noch ein Toyota Yaris in den ebenfalls quer auf der Straße stehenden Audi. Die Frau am Steuer des Fords wurde mittelschwer, der Audi-Fahrer leicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 32.000 Euro. Der Weidenweg war bis zum Abschleppen des Fords und Audis gegen 7.30 Uhr komplett gesperrt. Vor Ort war ebenfalls die Feuerwehr Donauwörth mit rund 15 Personen eingesetzt. (AZ)