„Hauptsache Spaß“: Donauwörther Chor Vox Mundi wird 20 Jahre alt

Monika Veh-Bürger lacht augenzwinkernd. „Ihr wisst ja, wer in die Pausen reinsingt, zahlt der Chorleiterin einen Ramazzotti!“ Im Chor kichert und tuschelt es zustimmend. Der Coldplay-Song „Viva la vida“ soll für das Konzert schließlich perfekt sitzen. Konzentration und Einsatz erwarten und dabei gleichzeitig Vorlieben und Stärken berücksichtigen – so lockt die Chorleiterin seit 20 Jahren Höchstleistungen aus dem Chor „Vox Mundi Donauwörth“ heraus. Für 2025 hat das Ensemble viel vor: Schon monatelang wird noch intensiver als sonst geprobt, denn alle fiebern dem großen Auftritt im Zeughaus entgegen. Mit einem Jubiläumskonzert am 31. Mai blickt der Chor singend zurück auf zwei Jahrzehnte Gemeinschaft.

Beate Schwab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jubiläumskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis