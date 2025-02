Donauwörther lebt in den USA: Der Stimmzettel kam zu spät

Obwohl er seit 30 Jahren im Ausland lebt, fühlt sich Bernhard Müller der Bundesrepublik Deutschland und seiner Heimatstadt Donauwörth weiter verbunden, hat dort einen Wohnsitz. Er besitzt neben der US-amerikanischen die deutsche Staatsbürgerschaft und darf damit bei den Bundestagswahlen mit abstimmen. „Seit ich 18 bin, habe ich an jeder Wahl teilgenommen“, erklärt der 57-Jährige, der in Annapolis im Bundesstaat Maryland an der Ostküste der Vereinigten Staaten lebt und Geschäftsführer einer Firma ist. Doch dieses Mal ist er traurig und auch etwas frustriert, denn er konnte seine Stimme nicht abgeben.

