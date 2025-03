Deshalb kommt Wettermann Sven Plöger nach Donauwörth

Klimaschutz live: Die Donauwörther Klimawochen starten bald. Hierzu will die Stadt Interessierten das Thema vielfältig nahebringen. Auch der Nutzwert des Klimaschutzes für den Einzelnen soll im Fokus stehen. Das Programm hat der Donauwörther Energie- und Klimaschutzbeauftragte Stefan Rösch in diesem Jahr zusammengestellt - auch ein Promi aus dem Fernsehen ist der Einladung nach Donauwörth gefolgt.

Exkursion: Lichtverschmutzung und die Umweltauswirkungen von Straßenbeleuchtungssystemen - wie innovative und energieeffiziente Straßenbeleuchtung aussehen kann, was dabei zu beachten ist und welche Möglichkeiten solche Lichtsysteme heute bieten, das erfahren Interessierte bei der Exkursion ins LEW-Technologiezentrum in Königsbrunn. Die Veranstaltung beginnt am 25. März um 19:00 Uhr direkt am LEW Technologiezentrum. Die Anmeldung läuft über die vhs Donauwörth.

Umwelt-Info-Tag mit Verleihung des Donauwörther Umweltpreises: Der Umwelt-Info-Tag steht ganz im Zeichen der Kommunalen Wärmeplanung. Ausgewiesene Experten geben Einblicke in den aktuellen Stand der Kommunalen Wärmeplanung in Donauwörth und stehen auch für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss wird der Donauwörther Umweltpreis verliehen. Die Veranstaltung findet am 5. April ab 17.30 Uhr bei der Vhs Donauwörth statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sven Plöger ist der Wetterexperte der ARD - er kommt nach Donauwörth

Workshop „Gründach“: Wer ein Gründach anlegen möchte, bekommt bei diesem Workshop das nötige Know How. Von der Planung über die Materialbeschaffung bis hin zur Umsetzung gibt’s nützliche Tipps vom Profi. Wer konkrete Fragen zu seinem Projekt hat, kann diese bereits im Vorfeld einreichen. Der Workshop findet am 6. April um 16 Uhr im Schützenring 10 statt. Die Anmeldung läuft über die Vhs Donauwörth, der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.

Wärmepumpe im Altbau – Geht das? Dass eine Wärmepumpe im Altbau nicht wirtschaftlich ist, hört man immer wieder. Aber stimmt das auch? Diese Frage wird im Online-Seminar „Wärmepumpe im Altbau – Geht das?“ beantwortet. Außerdem gibt’s Tipps zum Heizungstausch, zu Sanierungen und den umfangreichen Möglichkeiten, das eigene Projekt fördern zu lassen. Das Online-Seminar findet am 13. Mai um 19:00 Uhr statt, alle Infos zur Einwahl gibt’s auf www.donauwoerth.de/klimawochen.

Sven Plöger: „Zieht euch warm an, es wird noch heißer!“ Er ist Moderator, Autor und viele kennen ihn aus dem Fernsehen: Sven Plöger ist nicht nur ein ausgewiesener Wetterexperte. Er hat auch das Talent, komplexe und schwierige naturwissenschaftliche Vorgänge einfach und nachvollziehbar zu präsentieren. Der Vortrag findet am 22. Mai um 19:30 Uhr in der Ludwig-Auer-Mittelschule statt. Die Veranstaltung ist leider bereits ausverkauft.

Das vollständige Programm der Donauwörther Klimawochen mit weiteren Veranstaltungen gibt es auch auf der Website der Stadt Donauwörth zum Nachlesen unter www.donauwoerth.de/klimawochen