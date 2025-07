Reichsstraßenfest ist eröffnet: Mancher Gast kommt sogar aus Australien

Vor der mittleren Bühne ist schon weit vor 12 Uhr einiges los. Menschen sitzen an den dort aufgestellten, roten Bierbänken. Freibier haben sie noch nicht an der Hand, das gibt es erst, wenn auch wirklich das Fassbier fließt. Sprich: Wenn Oberbürgermeister Jürgen Sorré den Anstich meistert. Im Grunde besteht daran gar kein Zweifel, weshalb die Stimmung bei den Donauwörthern Robert Schwan und Franz Schaal auch schon um halb 12 prächtig ist. „Es ist einfach das Highlight des Jahres in unserer Stadt“, sagt Schwan. Von ihrem Platz direkt gegenüber der mittleren Bühne können sie dann am Mittag beobachten, wie OB Sorré das Fest offiziell eröffnet.

Doch vorher gräbt sich dann doch noch die ein oder andere Sorgenfalte in die Gesichter der Besucher. Die Glocken des Münsters sind gerade am Läuten, als es anfängt zu tröpfeln. Ein schlechtes Omen? Fällt das Fest etwa ins Wasser? Kurzerhand bittet Sorré den anwesenden Dekan Robert Neuner um Unterstützung bei der Suche nach göttlichem Beistand. Entweder hat Neuner einen sehr schnellen Draht nach oben oder der Schöpfer findet schlicht Gefallen am Reichsstraßenfest - als Sorré zur entscheidenden Tat schreitet, hört der leichte Regen auf. Beste Bedingungen also für den Rathausschef, um das Bier zum Fließen zu bringen.

Gäste von überall her kommen auf das Donauwörther Reichsstraßenfest

Und Sorré liefert. Schon beim ersten Schlag spritzt der erste Schaum aus dem Fass, dutzende Handykameras filmen die entscheidenden Momente. „Letztlich waren es zwei Schläge – und ein Sicherheitsschlag“, wird er später sagen. Zuvor hat er aber noch viele, viele Steinkrüge mit dem kühlen Nass gefüllt. Viele der Anwesenden lassen sich ein Freibier einschenken. Etwas, worauf sich Robert Schwan und Franz Schaal schon eine knappe halbe Stunde vorher gefreut haben. Aber nicht nur darauf. Schließlich besteht das Reichsstraßenfest nicht nur aus Trinken. „Der Ochse am Spieß ist gut“, sagt Schwan. Und sein Freund ergänzt: „Die Musik ist sehr schön.“ Die kommt an diesem Mittag von der Stadtkapelle, die den ein oder anderen Marsch intoniert.

Icon Vergrößern Die Donauwörther Robert Schwan (links) und Franz Schaal (rechts) freuen sich nicht zuletzt auf den Ochsen am Spieß. Foto: Bill Titze Icon Schließen Schließen Die Donauwörther Robert Schwan (links) und Franz Schaal (rechts) freuen sich nicht zuletzt auf den Ochsen am Spieß. Foto: Bill Titze

„Vom Ochsen am Spieß haben wir auch schon gehört“, sagt Monika Paulat. Warum das eine Erwähnung wert ist? Nun, der Ruhrpott-Einschlag bei diesem Satz ist nicht zu verkennen. Und tatsächlich: Paulat kommt aus Dortmund und ist mit ihrem Mann Andreas angereist. Gut, der Ehrlichkeit halber ist einzuräumen, dass die beiden derzeit in der Region Urlaub machen. Doch hat es sich offensichtlich zu ihnen herumgesprochen, dass es in Donauwörth etwas zu erleben gibt. „Uns gefällt es sehr gut hier“, sagen die beiden. Sie sind offenkundig nicht die einzigen, die von weiter her kommen. Da trifft man auch mal eine Person, die aus Wien zum Reichsstraßenfest findet. OB Sorré spricht in seiner Rede sogar von einem Mann, der vor zwei Jahren aus Australien hierher kam: „Viel weiter weg geht ja eigentlich schon nicht mehr.“

Gärtnerumzug ist einer der Höhepunkte des Reichsstraßenfests in Donauwörth

Was die Menschen anzieht, ist schon nach wenigen Momenten zwischen den vielen Buden, Bühnen und Bänken zu beobachten. Die Besucher lachen, unterhalten sich, haben Spaß. Immer wieder hört man: Das gesellige Zusammensein ist es, was das Reichsstraßenfest so schön macht. Dazu kommen die verschiedenen Aktionen und Auftritte. „Ich freue mich vor allem auf den Gärtnerumzug“, sagt Stefan Dietenhauser, der mit Freunden direkt neben der mittleren Bühne sitzt. Dieser findet am Samstag statt, er überzeugt nicht zuletzt durch seine Farbenpracht. Für den Nordheimer Dietenhauser ist das Reichsstraßenfest ein Pflichttermin. „Ich bin jedes Mal dabei.“

Icon Vergrößern Monika und Andreas Paulat kommen aus Dortmund – ihnen gefallen die ersten Eindrücke auf dem Fest. Foto: Bill Titze Icon Schließen Schließen Monika und Andreas Paulat kommen aus Dortmund – ihnen gefallen die ersten Eindrücke auf dem Fest. Foto: Bill Titze

Damit war er auch einer von rund 50.000 Besuchern, die bei der letzten Ausgabe 2023 dabei waren. Die Stadt dürfte nichts dagegen haben, wenn diese Zahl auch in diesem Jahr erreicht wird. Kurz nach der Eröffnung sind vor allem die Stände in der oberen Reichsstraße gut besucht. Klar, es ist Mittagszeit und hier liegt einer der Essensschwerpunkte des Fests. Bis Samstag können sich die Gäste verwöhnen lassen. Dazu gehört auch das Bier, das nicht nur der Nordheimer Stefan Dietenhauser vor sich stehen hat. „Das ist auf jeden Fall gut.“ Der Start des Reichsstraßenfests ist also geglückt, oder wie es OB Sorré nach dem Fassbieranstich durch Donauwörth schallen ließ: „O‘zapft is!“