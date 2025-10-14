Schranken an Bahnübergang bleiben durch Defekt geschlossen

Ärgerliche Situation für viele Verkehrsteilnehmer in Rain: Am Dienstagmittag blieben die Bahnschranken am Übergang in der Donauwörther Straße durch einen technischen Defekt geschlossen.

Bei der örtlichen Polizeiinspektion ging kurz vor 12.30 Uhr ein erster Anruf ein. Die Straße sei durch die Schranken, die sich nach dem Passieren eines Zugs nicht mehr öffneten, blockiert. Um 13.15 Uhr teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit, das Problem bestehe noch immer. Ein Techniker sei auf dem Weg, um die Anlage zu reparieren. Wie lange dies dauern werde, lasse sich aktuell nicht sagen. Verkehrsteilnehmer sind dadurch gezwungen, über Umwege in der Lechstadt auf die jeweils andere Seite der Bahnstrecke zu gelangen. (wwi)