Donauwörtherin fällt auf neue Internet-Betrugsmasche herein

Es hat einen erneuten Betrugsfall nach einem Kleinanzeigen-Verkauf in Donauwörth gegeben: Eine Frau wollte am Dienstag ein paar Schuhe über ein deutschlandweit führendes Kleinanzeigenportal im Internet verkaufen. Ein angeblicher Kaufinteressent übersandte der Frau elektronisch einen QR-Code, welchen diese mit ihrem Handy abscannen sollte.

In dem darauffolgenden Link gab die Frau sämtliche Bankdaten ein, angeblich konnte nur so die Abwicklung des Verkaufs erfolgen. In Wirklichkeit handelte es sich um einen Betrug: Der Geschädigten wurden knapp 1000 Euro vom Kreditkartenkonto abgebucht. Beamte der PI Donauwörth nahmen am Mittwoch eine Strafanzeige wegen Computerbetrugs gegen unbekannt auf.

Polizei Donauwörth rät bei Unsicherheit im Internet: Im Zweifel die Polizei kontaktieren

In diesem Zusammenhang wird daran appelliert, keine Links von nicht bekannten Personen zu öffnen und höchste Vorsicht bei der Eingabe von Bankdaten in Online-Formulare walten zu lassen. Im Zweifel vor der Übermittlung von Bankdaten bitte eine dritte Person oder die örtliche Polizei kontaktieren. (AZ)