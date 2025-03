Donauwörther Jugendpfarrer Bernd Rochna gestorben

Der langjährige Jugendseelsorger in Donauwörth, Bernd Udo Rochna, ist am Mittwoch, 26. März, nach einer schweren Krankheit im Alter von 45 Jahren verstorben.

Rochna wurde am 19. Juli 1979 in Augsburg geboren und am 28. Juni 2015 zum Priester geweiht. Augsburgs Bischof Bertram Meier würdigt den Verstorbenen als energischen und kraftvollen Verkünder des Evangeliums. Der Bischof schreibt: „Mit Erschütterung habe ich die Nachricht vom Tod des Pfarrers Bernd Udo Rochna aufgenommen. Für unsere menschlichen Maßstäbe ist sein Lebensweg als Christ und Priester viel zu früh zu Ende gegangen.“ Dennoch seien es dicht gefüllte zehn Jahre gewesen, in denen er seit 2015 als Priester im Bistum Augsburg gewirkt hat. Zuvor hatte er bei der Bahn als Lokführer gearbeitet. Gerade die jungen Menschen habe Pfarrer Rochna begeistern können, so Bischof Bertram. „Seine ganze Energie und Kraft setzte er dafür ein, sie für den Glauben zu gewinnen.“ Rochnas „offene und unkomplizierte Art“ sei ihm dabei sehr zugute gekommen - „möge der Herr sein fruchtbares Wirken mit dem ewigen Leben belohnen“.

Über Umwege kam Pfarrer Bernd Rochna aus Westendorf zum Priestertum

Rochna wuchs in Westendorf im Kreis Augsburg auf. Nach der Mittleren Reife hat er eine Berufsausbildung zum Eisenbahner absolviert und danach als Lokführer im S-Bahnbetrieb München gearbeitet. Nach dem Wehrdienst und dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife an der Berufsoberschule in Augsburg hat er Politikwissenschaft, Philosophie, Ethik, Ethnologie und Erziehungswissenschaften für das Lehramt an Mittelschulen in Augsburg und Frankfurt studiert. Zusätzlich dazu nahm er das Theologiestudium auf und trat mit 31 Jahren ins Priesterseminar ein. Im Mai 2014 weihte ihn der damalige Bischof Konrad Zdarsa in der Ulrichsbasilika zum Diakon. 2015 wurde Bernd Rochna im Dom zum Priester geweiht.

Zunächst wirkte er als Aushilfspfarrer in Mindelheim und Westendorf, bis er schließlich im September 2015 seine Kaplansstelle in der Pfarreiengemeinschaft Weilheim antrat. 2019 ergab sich für ihn eine richtungsweisende Änderung, als er zum Diözesanseelsorger der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) gewählt wurde. Gleichzeitig wurde Rochna Jugendseelsorger in Donauwörth. Als solcher versuchte er kirchliche und religiöse Inhalte auf moderne Art und Weise den jungen Menschen nahezubringen. Auch die sozialen Medien nutze der Pfarrer gekonnt für die Seelsorge.

Bernd Rochna ist am 26. März nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben

Im Frühjahr 2024 wählten ihn die Delegierten der Katholischen Landvolkbewegung Bayerns einstimmig zum neuen Landvolkseelsorger, woraufhin er seinen Dienst in Donauwörth schweren Herzens beendete. Das neue Amt trat er im September mit großer Vorfreude an. Am vergangenen Mittwoch ist Bernd Rochna nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. (AZ)