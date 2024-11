Das ist in Donauwörth vor Weihnachten geboten

Früher war der Vorweihnachtszauber übersichtlich in Donauwörth. Drei Tage Romantischer Weihnachtsmarkt. Punkt. Das hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Und heuer kann Christiane Kickum vom Stadtmarketing verkünden: Donauwörth eröffnet in der Region als erste Stadt die Weihnachtssaison und bietet durchgehend ab 21. November ein buntes Programm für die staade Zeit. Die meisten Veranstaltungen und Stationen dauern bis zum 22. Dezember.

Christiane Kickum kann sich über zu wenig Arbeit kaum beklagen. Die Planungen zur Landesgartenschau 2028 müssen frühzeitig begonnen werden - und dann gibt es ja die wiederkehrenden Termine im Veranstaltungskalender. Da steht am kommenden Donnerstag rot markiert: „Donauwörther Weihnachtsduft“. Dies ist das Motto, unter welchem die Stadt und die City Initiative Donauwörth gemeinsam verschiedene Aktionen und Stationen organisieren. Am 21. November geht es diesmal bereits los, wenn Oberbürgermeister Jürgen Sorré um 17 Uhr an der Freilichtbühne das Weihnachtsprogramm offiziell eröffnet. Was ist nun geboten heuer - was ist neu, was hat sich bewährt?

Donauwörther Plätzleweg: Die weihnachtlichen Stationen sind schier über die gesamte Donauwörther Innenstadt verteilt. Auch der Startschuss für den Plätzleweg fällt am 21. November. Wermutstropfen heuer: Die Reichsstraße fällt - bis auf ein Schaufenster für Papierkrippen im Stadtladen - ganz weg. Hintergrund hierfür sind die Maßnahmen zum Umbau der Reichsstraße in deren oberen Bereich. Dafür wurde die Station an der Freilichtbühne großzügig ausgebaut. Auf der Spielfläche der Bühne findet sich die Eislauffläche; des Weiteren wird Eisstockschießen und Schießen mit einem Lasergewehr angeboten. Die Gastronomie drumherum wurde zudem merklich aufgestockt: Feuerzangenbowle, Flammkuchen, Rahmflecken und Süßes kann hier gekauft werden.

Programm für Weihnachten in Donauwörth 2024: einheitliche Öffnungszeiten

Die Promenade wird in diesem Jahr wieder mit weihnachtlichen Leuchtfiguren und Illuminationen stimmungs- und effektvoll beleuchtet. Neu ist ein sogenanntes „Landesgartenschau-Plätzle“ in Donauwörths grüner Lunge, an dem Bürger ihre Ideen und Wünsche für die Landesgartenschau aufschreiben und einwerfen können. An der Stadtmauer (ehemalige Stadtgärtnerei) finden sich geschmückte Weihnachtsbäume, dazu passend werden Glühwein, Plätzchen und weiteres Gebäck angeboten. Über das Rathaus, neben dem Peter Alt wieder allerlei Kulinarisches anbietet, geht es in die Spitalgasse ins Ried. In der Spitalgasse veranstalten die Johanniter ein Weihnachtsgewinnspiel - und auch hier gibt es allerlei Süßes. Unweit des Rieder Tores befindet sich in diesem Jahr ein „Kinderplätzle“ mit einem überdimensionalen Lebkuchenmann sowie Karussellfahrten. In einem Iglu werden Märchen vorgelesen.

Auch das DONwud gibt es heuer wieder in Donauwörth

DONwud: Im Ried geht der Plätzleweg in das Festival DONwud über. Hier, mitten auf der Altstadtinsel Ried, bieten Vertreter unterschiedlicher Kulturen bis zum 15. Dezember wie bereits in den vergangenen Jahren ein internationales Bühnenprogramm. Auch hier werden an verschiedenen Ständen kulinarische Spezialitäten angeboten.

Icon Vergrößern Die Eislaufbahn ist dieses Jahr inmitten der Freilichtbühne. Foto: Thomas Hilgendorf Icon Schließen Schließen Die Eislaufbahn ist dieses Jahr inmitten der Freilichtbühne. Foto: Thomas Hilgendorf

Romantischer Weihnachtsmarkt: Der traditionelle Christkindelmarkt im Ries findet wie gehabt an drei Tagen statt, und zwar vom 19. bis 22. Dezember. Hier gibt es einerseits ein breites gastronomisches Angebot in den Hütten, andererseits Kunsthandwerk und weihnachtliche Musik sowie ein Kinderprogramm im Heimatmuseum.

Endpunkt: Über die Wörnitzbrücke - im Fluss schwimmt wieder die Floßkrippe mit der heiligen Familie - geht es zum „Kutschenplätzle; dort, am Woha-Center, ist der Einstieg zu den Kutschfahrten durch die Innenstadt (samstags 15 bis 18 Uhr zwischen dem 23. November und dem 14. Dezember).

Öffnungszeiten: Der Donauwörther Weihnachtsduft ist donnerstags bis sonntags zwischen 12 und 20.30 Uhr geöffnet. „Wir haben uns für die einheitliche Öffnungszeiten entschieden, damit die Besucher einen besseren Überblick haben“, sagt Kickum. Das Wochenende und die beiden Tage davor seien die bestbesuchten Tage.