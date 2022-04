Einbruch in Donauwörther Firma: Fluchtfahrzeug taucht in Langweid auf

Mindestens zwei Täter sind in eine Firma in Donauwörth eingebrochen. Dort erbeuten sie einen Tresor und stehlen ein Auto. Die Kripo Dillingen sucht Zeugen.

Einige kriminelle Energie haben Unbekannte bei einem Einbruch in einer Donauwörther Firma an den Tag gelegt. Mindestens zwei Täter haben irgendwann zwischen Sonntag und Dienstag zugeschlagen. Sie drangen in das Gebäude des Unternehmens MAN Truck & Bus Service in Nordheim in der Rosenstraße 18 ein. Dort hatten sie ein Fenster aufgehebelt. In der Firma durchsuchten und durchwühlten sie diverse Schränke in den Büros und klauten einen vorgefundenen Tresor.

Einbrecher steigen durch ein Fenster in Donauwörther Firma ein

Mit einem der gefundenen Fahrzeugschlüssel starteten sie einen Wagen, der auf dem Firmengelände abgestellt war. Es handelt sich dabei um einen grauen Skoda Octavia Kombi mit Münchner Zulassung. Hierzu mussten die Täter einen Eisenzaun aufschneiden, um mit dem Fahrzeug das Gelände verlassen zu können. Das Auto brauchten sie vermutlich, um den Tresor mitnehmen zu können. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord hat die Beute einen Wert von rund 30.000 Euro. Der von den Tätern hinterlassene Schaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Am Mittwochvormittag dann wurde der gestohlene Wagen von einem Passanten in einem Waldstück in Langweid im Landkreis Augsburg entdeckt und der Polizei gemeldet. Die Kripo Dillingen, die hier die aufgrund der Schadenshöhe die Sachbearbeitung übernommen hat, sucht nun Zeugen, die im genannten Tatzeitraum rund um den Tatort in Nordheim Verdächtiges gesehen hat.

Kripo Dillingen sucht Zeugen: Wer hat das Fluchtfahrzeug gesehen?

Ebenfalls werden Zeugen gesucht, die den entwendeten grauen Skoda gesehen haben oder Hinweise über die Fahrstrecke geben können. Die Polizei würde auch gerne ermitteln, wann das Auto in dem Waldstück bei Langweid abgestellt wurde. Insbesondere Jagdberechtigte könnten dabei wichtige Zeugen sein. Hinweise erbittet die Kripo Dillingen unter 09071/56-0. (AZ)