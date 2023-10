Viele Raser vor Krankenhaus und Schulzentrum

Erlaubt sind an dieser Stelle 30 Stundenkilometer. Der schnellste Fahrer hatte Tempo 56.

Bei Geschwindigkeitsmessungen vor der Donauwörther Donau-Ries-Klinik und dem angrenzenden Schulzentrum in der Neudegger Allee stellte die Polizei Donauwörth zahlreiche Schnellfahrer fest. Dort ist Tempo 30 vorgeschrieben. Die Kontrollen per "Laserpistole" fanden am Freitag zwischen 10.30 und 12 Uhr statt. 40 Autofahrende überschritten die erlaubte Höchstgrenze. In drei Fällen waren sogar Anzeigen aufgrund erheblicher Überschreitung die Folge. Der Maximalwert lag bei 56 Stunenkilometern und war damit fast doppelt so schnell wie erlaubt. Hier liegt die Ahndungshöhe bei 115 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister. (AZ)