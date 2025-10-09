Förderung und Geduld gefragt: So verändert sich Brachstadt Schritt für Schritt

Brachstadt Alles hängt jetzt vom Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach ab: Es hat darüber zu entscheiden, ob Brachstadt und Oppertshofen in die „umfassende Dorferneuerung“ aufgenommen werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihre Wünsche inzwischen definiert: Zehn Maßnahmen haben sie priorisiert. Sie sollen in konkrete Projekte gefasst werden, können aber nur bei einer Förderung verwirklicht werden.

„Wir warten auf die Entscheidung“, erklärt Bürgermeister Marcus Späth. Franziska Burlefinger als Planerin stellte die Ergebnisse, die im Zusammenwirken mit der Landschaftsarchitektin erarbeitet worden waren, bei einer Versammlung vor. Genannt werden die Weiterentwicklung des Dorfzentrums in Oppertshofen, ein Dorfgemeinschaftshaus, ein Spritzmittelplatz, ein Treffpunkt an der Kessel, der Straßenraum in Brachstadt. das Dorfzentrum in Brachstadt, ein Kesselzugang, ein Radweg nach Tapfheim, ein Themenweg und der Kesselzugang in Oppertshofen.

Kesselzugang und Prinz-Eugen-Straße sind bereits umgesetzt

„Einiges haben wird bereits umgesetzt“, fügte Bürgermeister Späth an und nannte den Kesselzugang an der Brücke in der Dorfwiesenstraße und die Neugestaltung am Feuerwehrhaus in Oppertshofen. Im Rahmen der „einfachen Dorferneuerung“ stehe außerdem die Neugestaltung in der Prinz-Eugen-Straße in Brachstadt kurz vor dem Abschluss. Diese Kosten fördert nach Angaben Späth das Amt für Ländliche Entwicklung mit 58 Prozent. Ausdrücklich dankte er MdL Wolfgang Fackler, der sich dafür eingesetzt habe.

Wie Späth ausführte, sei die neue Straßengestaltung an der Einmündung der Prinz-Eugen-Straße in die Staatsstraße bereits in Planung und werde voraussichtlich 2026 im Rahmen der Sanierung der Staatstraße von Brachstadt bis Erlingshofen umgesetzt. Für die restlichen Vorhaben seien Gesamtkosten in Höhe von rund 4,33 Millionen Euro ermittelt.

Bürgermeister Späth: „Wir werden einen langen Atem benötigen.“

Bürgermeister Marcus Späth dämpfte die Erwartungen der Bürgerschaft. „Wir werden einen langen Atem benötigen“, sagte er, denn die Anordnung zur „umfassenden Dorferneuerung durch die Behörde sei erst 2027 zu erwarten. Bernhard Atzkern vom Amt stellte einen Fördersatz von rund 50 Prozent in Aussicht, für Hochbaumaßnahmen eine Höchtförderung von 300.000 Euro. Bevor die Behörde aktiv werden könne, müsse der Gemeinderat die einzelnen, favorisierten Projekte beschließen.

Für das Dorfgemeinschaftshaus und den Spritzmittelplatz will Atzkern in einigen Monaten nach Brachstadt kommen, um Details abzusprechen. Im Herbst 2026 soll dann eine weitere Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger anberaumt werden.