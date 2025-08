Unverzichtbare Hilfe auf den Bauernhöfen

Die katholische Fachschule für Dorfhelferinnen und Dorfhelferinnen unter der Trägerschaft der Katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer in Bayern mit der Stiftung Sankt Johannes feierten jüngst gemeinsam den Abschluss des 71. Jahrgangs der Dorfhelferinnen.

Die Feierlichkeiten für die heuer 17 Absolventinnen fanden in der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint statt, die seit 2003 den theoretischen Teil der Fortbildung zur Dorfhelferin im stiftungseigenen Bildungszentrum für soziale Berufe in Neuburg an der Donau erfolgreich durchführt.

Dorfhelferinnen unterstützen auf den Bauernhöfen

Am Vormittag startete der festliche Gottesdienst in der Kirche der Stiftung, zelebriert von Andreas Magg (Landescaritasdirektor Bayern). Die Absolventinnen brachten sich aktiv mit persönlichen Beiträgen ein und verliehen der Zeremonie auch mit ihren selbst vorgetragenen Musikstücken eine besondere, emotionale Note.

Im Konferenzsaal der Stiftung fand dann der Festakt mit Grußworten, Zeugnisübergabe und Ehrungen statt. Als besondere Anerkennung für die Ausbildungsarbeit lobten Landescaritasverband und bayrischer Bauernverband zusammen eine großzügige Spende für das Bildungszentrum aus. In ihren Grußworten wurden Glückwünsche von Rita Schmidt (stellvertretende Landrätin Neuburg-Schrobenhausen) Christine Singer (Landesbäuerin, Bayerischer Bauernverband und Mitglied des Europaparlaments) und Maria Stöckl (Geschäftsführerin KDBH / Bayern) an die Absolventinnen gerichtet. Immer wieder wurde Bezug auf das Motto der diesjährigen Abschlussklasse genommen: „Mia san hier, aus Liebe zu Mensch und Tier!“ Darum geht es im Wesentlichen. Die Dorfhelferinnen werden mit ihrem erlernten Wissen auf den bayrischen Höfen dort unterstützen, wo die Landwirtin ausfällt. Neben hauswirtschaftlichen Kompetenzen, können sie auch im Stall, auf dem Feld und in der Kinderbetreuung unterstützen.

Besondere Auszeichnungen bei St. Johannes in Schweinspoint

Irina Grimm (Schulleiterin Bildungszentrum) führte durch die Veranstaltung und zum Ende hin, gaben die Absolventinnen selbst einen humorvollen Einblick in die gemeinsam erlebte Ausbildungszeit.

Besondere Auszeichnungen gab es für Veronika Spatz (bestes Zeugnis) und Benedikta Fischhaber (beste Facharbeit). Die folgenden Absolventinnen wurden zudem mit dem Meisterpreis ausgezeichnet: Veronika Spatz, Anna Ziegler und Simone Deuschl. (AZ)