Stefanie Musaeus scheidet aus Stadtrat aus

Die Stadtratssitzung am Donnerstagabend im Donauwörther Rathaus war eigentlich schon vorbei, da ergriff Dr. Stefanie Musaeus von der PWG-FW-BfD-Fraktion noch einmal das Wort. Sie werde ihr Mandat im Juli niederlegen, so die Donauwörther Ärztin. Eine chronische Erkrankung lasse es nicht zu, dass sie weiterhin in dem Gremium tätig sein kann. Musaeus bedankte sich bei den Kolleginnen und Kollegen im Rat. Es erfülle sie mit Freude, dass sie sich in zahlreichen Bereichen habe engagieren können für die Stadt und ihre Bürger. „Ich durfte viele Themen mit begleiten“, sagte sie und nannte als Beispiele die Konversion der Alfred-Delp-Kaserne und die Einrichtung des Friedwaldes.

23 Jahre Mitglied im Donauwörther Stadtrat

Musaeus war 23 Jahre lang Mitglied des Donauwörther Stadtrates. Unter anderem war sie auch Bürgermeisterin sowie Sportreferentin. Bei einigen Projekten hätte sie gern weiter mitgewirkt, etwa beim Neubau des Bürgerspitals in der Parkstadt sowie bei den Planungen zur Landesgartenschau in Donauwörth 2028. Sie werde den Stadtrat ihre Meinung zu verschiedenen Themen aber weiterhin wissen lassen, schloss Musaeus. (hilg)