Dreister Unfall: Zwei Mädchen auf E-Scooter prallen gegen VW und flüchten

Ein dreister Fall von Unfallflucht ereignete sich am Dienstagabend in der Donauwörth Pflegstraße. Dabei ließen die Flüchtenden erheblichen Sachschaden und eine Autofahrerin unter Schock zurück. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, passierte Folgendes: Um 21.15 Uhr war dort eine 19-jährige Frau in einem weißen VW Golf in Richtung Berg unterwegs. Zur selben Zeit kam aus der Jennisgasse ein E-Scooter, auf dem verbotswidrig zwei Personen standen. Die Fahrerin des E-Scooters missachtete ohne zu bremsen die Vorfahrtsbeschilderung an der Einmündung zur Pflegstraße und prallte in die Beifahrerseite des querenden VWs.

Die E-Scooter-Fahrerin ist etwa 1,70 Meter groß und schlank

Nach dem heftigen Zusammenprall, bei dem Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich entstand, stiegen die beiden Mädchen - ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern - wieder auf den aufgesammelten E-Scooter und flüchteten von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt. Zeugen beschreiben die beiden als etwa 15 Jahre alt. Die Fahrerin soll ungefähr 1,70 Meter groß und schlank sein und schulterlanges, braunes Haar haben. Zur Tatzeit trug sie ein bauchfreies weißes Top mit Aufschrift. Die hinten stehende Jugendliche hatte blonde Haare.

Wer kann Hinweise geben?

Die 19-Jährige Autofahrerin erlitt einen Schock, ihre 17-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Ob die beiden flüchtigen Personen auf dem E-Scooter durch den Unfall verletzt wurden, ist aktuell nicht bekannt. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verdachts auf Unfallflucht, wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.