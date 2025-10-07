Vorfahrt missachtet: Drei Fahrzeuge stoßen zusammen

Erhebliche Folgen hat eine Vorfahrtsmissachtung, die am Montag gegen 10 Uhr nahe Wemding passierte. Dort wollte ein 91-jähriger Autofahrer von der Oettinger Straße (Verlängerung Wallfahrt Richtung Amerbach) auf die Staatsstraße 2214 einbiegen, missachtete aber die Vorfahrt der Hauptfahrbahn, auf der gerade zwei Autofahrerinnen unterwegs waren. Alle drei Fahrzeuge stießen zusammen, dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Eine betroffene 55-jährige Autofahrerin, deren Pkw Totalschaden erlitt, wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Eine 60-jährige Autofahrerin begab sich mit leichteren Verletzungen selbständig in medizinische Behandlung. Der 91-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Die aufnehmenden Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung sowie Missachtung der Straßenverkehrsordnung ein. (AZ)

