Drei Radler werden in Unfall verwickelt

Drei verletzte Radfahrer und Sachschaden in Höhe von 2500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der am Mittwochnachmittag in Mertingen passierte. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 45-jährige Pedelec-Fahrerin gegen 17.10 Uhr auf dem Radweg am Gewerbepark Ost in südlicher Richtung. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kamen der Frau auf dem Radweg zwei Rennradfahrer - ein Mann und eine Frau - entgegen. Die Pedelec-Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt nach derzeitigem Kenntnisstand wohl zu weit links unterwegs. Der 72-jährige Rennradfahrer musste deshalb ausweichen, geriet dadurch auf die Straße und prallte dort gegen einen geparkten Lkw. Zwischen der Pedelec-Fahrerin und der ebenfalls 72-jährigen Rennradfahrerin kam es zugleich zu einem Zusammenstoß, wodurch beide stürzten. Die Rennradfahrerin zog sich dabei neben Prellungen und Schürfwunden auch eine Unterarmfraktur zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rennradfahrer und die Pedelec-Fahrerin kamen mit Prellungen und Schürfwunden davon. (AZ)

Mertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis