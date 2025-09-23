Drei Schwerletzte: Wieder vierstellige Zahl an Wildunfällen im Donau-Ries-Kreis

Zum mittlerweile siebten Mal in Folge musste im Landkreis Donau-Ries eine vierstellige Zahl an Wildunfällen polizeilich aufgenommen werden. Der eintausendste Wildunfall im Kalenderjahr ereignete sich laut Polizei 2025 so früh wie noch nie: Diesen Montag, um 7.10 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger Mann mit seinem Pkw die Kreisstraße DON 18 von Otting in Richtung Wemding.

Rund 500 Meter vor der Abfahrt Heidmersbrunn querte ein Reh von links die Straße und wurde von dem Wagen frontal erfasst. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von geschätzten 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Das verletzte Tier sprang in ein Waldstück davon. Polizeibeamte informierten den zuständigen Jagdpächter zu einer Nachsuche.

Drei Menschen bei Wildunfällen im Donau-Ries-Kreis schwer verletzt

175 der bislang angezeigten Wildunfälle ereigneten sich auf Bundesstraßen, 274 auf Staatsstraßen, 297 auf Kreisstraßen (zehn Prozent mehr im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2024) und 254 auf Gemeindestraßen. Dabei kamen fünf Personen zu Schaden, drei davon schwer. Zu gemeldeten Kollisionen kam es mit 669 Rehen, 230 Hasen, 37 Füchsen, 36 Dachsen, 13 Flugtieren, 12 Bibern und 7 Wildschweinen.

Luchse sowie Wölfe wurden bislang im Donau-Ries nicht in Unfälle verwickelt. Zusätzlich zu den bislang 1000 angezeigten Wildunfällen kam es im laufenden Kalenderjahr zu weiteren 33 Zusammenstößen mit Haus- sowie Nutztieren. Aufgrund eines neuerlichen Allzeithochs an Wildunfällen im Donau-Ries appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere zu Dämmerungs- und Nachtzeiten mit deutlich reduzierter Höchstgeschwindigkeit als vorgegeben zu fahren. (AZ)