Polizei klärt eine von drei Unfallfluchten

Drei Unfallfluchten, die am Mittwoch und Donnerstag in Donauwörth beziehungsweise Asbach-Bäumenheim passiert sind, beschäftigen die Polizei.

Am Mittwoch zwischen 11 und 15 Uhr stellte eine 61-Jährige ihren grauen Pkw Hyundai i20 auf dem Parkplatz in der Dechentreiterstraße in Bäumenhei ab. Dort prallte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die hintere linke Seite des Wagens und verursachte einen Schaden von schätztungsweise 3500 Euro. Laut Polizei könnte es sich um ein größeres Lieferfahrzeug gehandelt haben.

Am Donnerstag zwischen 13.30 und 14 Uhr traf es eine 23-Jährige, die ihren weißen Mercedes an einem Schnellimbiss an der Westspange parkte. Dort stieß ein Fahrzeug mit der Anhängekupplung gegen den vorderen Stoßfänger des Pkw und verursachte an diesem einen Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet in beiden Fällen um Hinweise. Telefon: 0906/706670.

Eine weitere Unfallflucht am Donnerstag zwischen 17 und 17.30 Uhr konnten die Gesetzeshüter klären. Auf dem Parkplatz des Wörnitzcenters in Donauwörth wurde der blaue VW Golf eines 75-Jährigen demoliert. Der andere Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den Schaden in Höhe von insgesamt circa 5000 Euro. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Pkw, den der Mann steuerte. Beamte konnten noch am Donnerstag einen 56-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Donau-Ries als vermeintlichen Verursacher ermitteln und zeigten ihn wegen des Verdachts der Unfallflucht an.