Unfall auf B16: Drei Leichtverletzte und hoher Schaden

Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B16 bei Riedlingen. Dort stießen zwei Autos zusammen.

Das Unglück geschah laut Polizei am Donnerstag um etwa 11.20 Uhr. Eine 36-Jährige, die mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße zwischen Riedlingen und Erlingshofen unterwegs war, wollte an der Einmündung „Am Donaufeld“ nach links in Richtung eines Feldweges abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Wagen, mit dem ein 65-Jähriger gerade überholte.

Frau, Mann und Kind werden bei Unfall auf B16 bei Riedlingen leicht verletzt

Die 36-Jährige, ihr Beifahrer und ein Kind erlitten nach ersten Erkenntnissen jeweils leichte Blessuren. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)