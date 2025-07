Donau-Ries: Drei Wildunfälle innerhalb von 24 Stunden

Drei Wildunfälle innerhalb von 24 Stunden sind am Wochenende passiert. Gegen 9 Uhr, war eine 37-jährige Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße von Zirgesheim kommend in Richtung Parkstadt unterwegs, als ein Reh direkt in das Fahrzeug sprang.

Am Sonntag um 1.25 Uhr erfasste ein 62-jähriger Fahrzeugführer auf der Ortsverbindungsstraße von Unterbuch nach Baierfeld ein querendes Reh. Nur kurze Zeit darauf fuhr ein 38-Jähriger von Sulzdorf Richtung Kaisheim, als zu Beginn des dortigen Waldstücks ein Reh in den Wagen prallte. Die Fahrer kamen jeweils mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. (AZ)