Drei Wildunfälle in einer Nacht: Blechschaden und tote Tiere

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth sind in der Nacht auf Freitag drei Wildunfälle passiert. Die Autofahrer kamen jeweils mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 11.000 Euro. In einem Fall kamen gleich zwei Tiere ums Leben.

Am Donnerstag um 19.35 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw auf der Kreisstraße zwischen Wolferstadt und Weilheim. Dort prallte der Wagen nach Angaben der Polizei in ein von rechts auf die Fahrbahn tretendes Reh. Dieses wurde in den Graben geschleudert und verendete dort. Um kurz nach 20 Uhr war ein 38-Jähriger mit einem Transporter auf der Kreisstraße zwischen Donauwörth und Auchsesheim unterwegs, als er ein von links querendes Reh frontal erfasste. Das verletzte Tier sprang in ein Feld ab.

Wildunfall bei Kaisheim: Auto stößt mit zwei Rehen zusammen

Kurz nach Mitternacht erfasste eine 27-Jährige mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Mündling und Kaisheim etwa 500 Meter vor dem dortigen Kreisverkehr gleich zwei Rehe. Beide Tiere schleuderten über den Pkw in das Bankett und verendeten.

Aufgrund einer starken Zunahme an Wildunfällen im Landkreis Donau-Ries (im laufenden Kalenderjahr bereits über 230) appelliert die Polizei erneut an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere zur Dämmerungs- und Nachtzeit die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren. Bekanntlich steigt die Zahl solcher Unglücke im Kreis seit Jahren stetig. (AZ)