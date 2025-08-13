Opel-Fahrer flüchtet nach Unfall über rote Ampel

Dreiste Unfallflucht im Donauwörther Stadtteil Berg. Dort stieß ein Unbekannter mit seinem Auto um kurz nach 11.30 Uhr gegen einen silberfahrbenen Fiat Cabrio, mit dem eine 19-Jährige von einem Tankstellengelände auf die Nürnberger Straße einfahren wollte. An der Schnittkante der beiden Verkehrsflächen musste die Frau verkehrsbedingt warten. Der Fahrer eines weißen Opel Astra mit Zulassung im Kreis Zwickau prallte dem Fiat in die Beifahrertür.

Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Opel-Fahrer mit zügiger Geschwindigkeit von der Unfalstelle. Er fuhr auf der Nürnberger Straße über die rote Ampel und entfernte sich weiter in Richtung Norden. Zeugen notierten sich das Kennzeichen sowie weitere Details und informierten die Polizei. Eine Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)