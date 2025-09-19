Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Dreister Diebstahl in Donauwörth: Bote legt Paket vor Haus ab - Stunden später ist es weg

Donauwörth

Dreister Diebstahl: Bote legt Paket vor Haus ab - Stunden später ist es weg

Eine Frau bestellt hochwertige Jeans im Internet. Der Zusteller legt das Paket vor ein Mehrfamilienhaus. Eine unbekannte Person nutzt die Gelegenheit.
    • |
    • |
    • |
    Eine Drogensendung ist falsch zugestellt worden. (Symbolbild)
    Eine Drogensendung ist falsch zugestellt worden. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Ein besonders dreister Diebstahl hat sich am Montag in Donauwörth ereignet. Eine Frau aus dem Raum Donauwörth bestellte im Internet Jeanshosen. Der von dem Onlineshop beauftragte Versanddienstleister legte das Paket um 12.20 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Kaiser-Sigmund-Straße ab, was durch ein Foto dokumentiert wurde.

    Als die Frau um 17 Uhr zurückkam, war das Paket aber weg. Eine bislang unbekannte Person hatte die Sendung mit einem Wert von knapp 610 Euro entwendet. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden