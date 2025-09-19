Dreister Diebstahl: Bote legt Paket vor Haus ab - Stunden später ist es weg

Ein besonders dreister Diebstahl hat sich am Montag in Donauwörth ereignet. Eine Frau aus dem Raum Donauwörth bestellte im Internet Jeanshosen. Der von dem Onlineshop beauftragte Versanddienstleister legte das Paket um 12.20 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Kaiser-Sigmund-Straße ab, was durch ein Foto dokumentiert wurde.

Als die Frau um 17 Uhr zurückkam, war das Paket aber weg. Eine bislang unbekannte Person hatte die Sendung mit einem Wert von knapp 610 Euro entwendet. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)