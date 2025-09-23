Wodka-Flasche eingesteckt: Dreister Diebstahl in einem Donauwörther Geschäft

In einem Verbrauchermarkt in Donauwörth ist es am Montag zu einem Diebstahl gekommen. Um 18.15 Uhr steckte sich laut Polizei in dem Markt im Neurieder Weg ein 18-jähriger Mann eine Flasche Wodka in einem Wert von 40 Euro in den Hosenbund und durchschritt im Anschluss die Selbstbedienungskasse, ohne zu bezahlen.

Eine Ladendetektivin trennte den Mann von der Gruppe, mit der er unterwegs war und informierte die Polizei. Beamte nahmen eine Strafanzeige auf. (AZ)