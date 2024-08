Mehr Schutz und Geld für Zusum

Die Donau-Rieser Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer setzt sich für eine umfangreiche Hochwasserhilfe für die Bewohner und Bewohnerinnen des besonders betroffenen Donauwörther Ortsteil Zusum ein. Bei einem erneuten Besuch mit dem Donauwörther Bürgermeister Albert Riedelsheimer bei betroffenen Familien machte sich Lettenbauer nochmals ein Bild. Die Schäden sind katastrophal: Fast alle Häuser im Ort sind stark beschädigt und mehrere Häuser weiterhin unbewohnbar. Zudem sind erhebliche Ölschäden vorhanden, Mauern und Gärten sind dadurch langfristig stark belastend und die Gesundheit der Menschen gefährdet.

„Zusum ist ein Sonderfall“, sagt Lettenbauer. Die Menschen brauchen sehr viel mehr Hilfe als der Freistaat bislang bereitstellt. Daher fordere ich für diesen besonders schweren Fall eine Sonderförderung, mit der ein hochwassersicherer Wiederaufbau in Zusum möglich ist. Die Staatsregierung muss ihre Versprechen einhalten und darf niemanden zurücklassen.“ Die Abgeordnete und ihre Fraktion setzen sich gemeinsam mit dem Eigenheimerverband Bayern für ein zusätzliches Förderprogramm Vorsorgender Hochwasserschutz für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Höhe von 50 Millionen Euro ein, das um den besonderen Wiederaufbau des Dorfes ergänzt werden kann. Darüber hinaus macht sich die Abgeordnete für verbesserte Deichpflege in Zusum stark und steht dazu im engen Austausch mit dem Wasserwirtschaftsamt.

Riedelsheimer fordert erneut, dass der für den Hochwasserschutz zuständige Landesminister Thorsten Glauber (FW) endlich in die Region kommt und klare Aussagen zum weiteren Vorgehen macht. Für Riedelsheimer ist es wichtig, alle Stadtteile Donauwörths gleichermaßen vor Hochwasser zu schützen. (AZ)