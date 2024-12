Dreifachunfall an Ampel bei Donauwörth

Der dritte polizeilich bekannte Verkehrsunfall an der Ampel auf der Südspange hat sich am Donnerstag ereignet, seit diese am 27. August in Betrieb ging. Wie die Polizei mitteilt, war ein 43-jähriger Autofahrer gegen 13.20 Uhr auf diesem Teilstück der B16 in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs. Vor der neuen Ampelanlage an der Einmündung zur Industriestraße musste der Mann aufgrund Umschaltens des Signals auf „rot“ verzögern und schließlich warten. Eine nachfolgende 71-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und prallte dem Wagen des 43-jährigen ins Heck. Kurz darauf fuhr noch ein 37-jähriger Autofahrer frontal in das Heck des verunfallten Wagens der 71-Jährigen.

Da in abgesetzten Notrufen von einer verbliebenen Person in einem der Unfallfahrzeuge berichtet wurde, eilten drei Rettungswagen - unter anderem von einem Großbetrieb im Umfeld - zum Unfallort. Im Rahmen einer medizinischen Erstuntersuchung vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es glücklicherweise nur zu leichteren Verletzungen kam. Zwei der beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Donauwörth waren vor Ort. Aufgrund einer notwendigen Vollsperrung der B 16 und einer anschließenden blockweisen Abfertigung des Verkehrs kam es zu massiven Rückstauungen sowohl auf der Südspange als auch im Stadtgebiet Donauwörth. Die aufnehmenden Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein. (AZ)

Zusatz aufgrund Medienanfrage: es handelt sich dabei um den dritten polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfall seit Inbetriebnahme der Lichtzeichenanlage am 27.08.2024.