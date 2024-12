Zwei Autofahrer unter Drogen am Steuer

Am Freitag führten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Donauwörth mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr Verkehrskontrollen in der Berger Allee in Donauwörth durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 19-jährigen und einen 28-jährigen Autofahrer. Bei den Kontrollen stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten bei den beiden Männern fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten Blutentnahmen bei den Männern. Die Polizei ermittelt nun jeweils wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die Fahrer. (AZ)

