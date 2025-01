23-Jähriger sitzt unter Drogen am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle stieß die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf einen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Wie die Beamten mitteilen, registrierten sie bei dem 23-Jährigen sofort typische Ausfallerscheinungen. Sie boten dem Mann einen freiwilligen Drogenvortest an und führten diesen schließlich auch durch. Nach einem positiven THC-Ergebnis wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

Polizeikontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis