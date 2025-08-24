Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Drogenkonsum? Polizei stoppt jungen Autofahrer in Donauwörth

Donauwörth

Drogenkonsum? Polizei stoppt jungen Autofahrer in Donauwörth

Beamten kontrollieren den Mann. Dabei kommt ihnen nicht nur der Geruch seltsam vor. Die Polizisten haben eine Vermutung.
    • |
    • |
    • |
    Polizisten haben in Donauwörth einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Verdacht: Marihuanakonsum.
    Polizisten haben in Donauwörth einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Verdacht: Marihuanakonsum. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Ein junger Autofahrer ist am Samstag laut Polizeiangaben unter Drogeneinfluss durch Donauwörth gefahren. Gegen 11.05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 24-Jährigen in der Sternschanzenstraße. Dabei stellten sie deutlichen Marihuanageruch sowie weitere drogentypische Auffälligkeiten fest. Einen freiwilligen Test verweigerte der Mann.

    Die Polizisten ordneten daher eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Sie fanden zudem Marihuana und stellten dieses sicher, da aufgrund der Gesamtumstände laut Polizei ein illegaler Erwerb im Raum steht. Die Polizei leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren und ein Strafverfahren ein. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden