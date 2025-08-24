Drogenkonsum? Polizei stoppt jungen Autofahrer in Donauwörth

Ein junger Autofahrer ist am Samstag laut Polizeiangaben unter Drogeneinfluss durch Donauwörth gefahren. Gegen 11.05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 24-Jährigen in der Sternschanzenstraße. Dabei stellten sie deutlichen Marihuanageruch sowie weitere drogentypische Auffälligkeiten fest. Einen freiwilligen Test verweigerte der Mann.

Die Polizisten ordneten daher eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Sie fanden zudem Marihuana und stellten dieses sicher, da aufgrund der Gesamtumstände laut Polizei ein illegaler Erwerb im Raum steht. Die Polizei leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren und ein Strafverfahren ein. (AZ)