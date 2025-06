29-jähriger Fahrer unter Drogen am Steuer

Am Montagvormittag stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Rain einen Autofahrer fest, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Wie die Beamten mitteilen, unterzogen sie gegen 9.30 Uhr den Fahrer eines Skoda am Südring beim Kreisverkehr in Richtung Bayerdilling einer Verkehrskontrolle. Im Zuge der Überprüfung des 29-Jährigen ergab sich der Verdacht, dass er Cannabis konsumiert hatte. Dies bestätigte ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest, der positiv verlief. Die Folge für den Autofahrer war, dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste, um den konkreten Grad der Beeinflussung festzustellen. Weitere Konsequenz ist eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (AZ)

