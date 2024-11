Rain/Donauwörth Drogenrazzia im Lechgebiet: Kiloweise Rauschgift und drei Haftbefehle

Nach einem zufälligen Drogenfund im März 2023 an einem Baggersee startet die Polizei jetzt in Rain und Umgebung eine größere Durchsuchungsaktion. Drei Männer kommen in U-Haft.