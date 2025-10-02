Icon Menü
Drogentest auf B25: Autofahrer versucht, Drogenkontrolle mit Clean-Urin zu täuschen

Donauwörth

Schlangenlinien und Täuschungsmanöver: Bekiffter Autofahrer fliegt auf

Ein 28-Jähriger war höchst unsicher mit seinem Pkw auf der B 25 zwischen Donauwörth und Ebermergen unterwegs. Das hatte Folgen.
    Bei der Kontrolle eines auffälligen Autofahrers stellte sich für die Polizei heraus, dass dieser wohl unter Alkohol und Drogen stand.
    Bei der Kontrolle eines auffälligen Autofahrers stellte sich für die Polizei heraus, dass dieser wohl unter Alkohol und Drogen stand. Foto: Jan Woitas/dpa, Symbolfoto

    Ein bekiffter Autofahrer, eine Fahrt in Schlangenlinien und ein plumpes Täuschungsmanöver: Mit dieser Mischung hatte es die Polizei Donauwörth am Mittwoch zu tun. Wie die Beamten mitteilen, meldete eine Autofahrerin gegen 18 Uhr einen Wagen, der mit auffällig unsicherer Fahrweise auf der Bundesstraße 25 zwischen Donauwörth und Ebermergen unterwegs war. Eine verständigte Streife der PI Donauwörther lotste den Pkw kurze Zeit später auf einen Parkplatz neben der Fahrbahn, um eine Kontrolle durchzuführen. Der 28-jährige Fahrer zeigte dabei deutliche Ausfallerscheinungen.

    Bei einem Drogenvortest an der Kontrollstelle nutzte der 28-Jährige einen mitgeführten, sogenannten Clean-Urin-Beutel in seiner Unterhose, um das Testergebnis zu verfälschen. Dies fiel den Beamten jedoch auf. Einen Test mit Eigenurin verweigerte der Mann. Er wurde wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr infolge des Einflusses berauschender Mittel angezeigt und auf der Wache wurde eine ärztliche Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Rauschmittelkonzentration im Blut während der Fahrt veranlasst. Die Beamten stellten zudem den Fahrzeugschlüssel des 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen zur Unterbindung der Weiterfahrt sicher. (AZ)

