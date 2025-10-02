Schlangenlinien und Täuschungsmanöver: Bekiffter Autofahrer fliegt auf

Ein bekiffter Autofahrer, eine Fahrt in Schlangenlinien und ein plumpes Täuschungsmanöver: Mit dieser Mischung hatte es die Polizei Donauwörth am Mittwoch zu tun. Wie die Beamten mitteilen, meldete eine Autofahrerin gegen 18 Uhr einen Wagen, der mit auffällig unsicherer Fahrweise auf der Bundesstraße 25 zwischen Donauwörth und Ebermergen unterwegs war. Eine verständigte Streife der PI Donauwörther lotste den Pkw kurze Zeit später auf einen Parkplatz neben der Fahrbahn, um eine Kontrolle durchzuführen. Der 28-jährige Fahrer zeigte dabei deutliche Ausfallerscheinungen.

Bei einem Drogenvortest an der Kontrollstelle nutzte der 28-Jährige einen mitgeführten, sogenannten Clean-Urin-Beutel in seiner Unterhose, um das Testergebnis zu verfälschen. Dies fiel den Beamten jedoch auf. Einen Test mit Eigenurin verweigerte der Mann. Er wurde wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr infolge des Einflusses berauschender Mittel angezeigt und auf der Wache wurde eine ärztliche Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Rauschmittelkonzentration im Blut während der Fahrt veranlasst. Die Beamten stellten zudem den Fahrzeugschlüssel des 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen zur Unterbindung der Weiterfahrt sicher. (AZ)