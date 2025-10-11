Drohnen im Donau-Ries-Kreis: Hier sind sie verboten – und dazu sind sie nützlich

Es ist nur ein Sirren, doch bei nicht wenigen Menschen geht der Blick schnell nach oben: Fliegt da eine Drohne? Der Ton ist unverwechselbar und auch im Donau-Ries-Kreis mitunter zu hören. Unter anderem nutzen Hobbyfotografen und Unternehmen die unbemannten Flugobjekte. Dafür sind aber einige Auflagen zu erfüllen. Denn nicht überall in der Region darf man einfach so drauflos fliegen.

„Wir bekommen mittlerweile fast wöchentlich Aufträge für Drohnenaufnahmen“, sagt Gregor Wiebe von der Werbeagentur Huckleberryking aus Donauwörth. Diese stammten von Firmen, die Gründe seien vielfältig. Dabei gehe es zum Beispiel um Aufnahmen für das Marketing. Ein anderes Unternehmen habe für interne Zwecke eine komplette Karte des Firmengeländes erstellen lassen. Und auch im Norden des Donau-Ries-Kreises sind Drohnen gefragt. „Wir bekommen in den vergangenen Jahren mehr Anfragen“, sagt Michael Erlbeck von MK Fotografie aus Reimlingen. Einmal im Monat käme das mindestens vor, oft von Unternehmen. „Auch bei Hochzeiten werden wir gefragt, ob wir Drohnenfotos machen können.“ Für kulturelle Zwecke kommen ebenfalls mitunter Drohnen zum Einsatz. Zum Beispiel fertigte MK Fotografie Bilder vom Reimlinger Schloss aus der Luft, die für ein Buch verwendet wurden.

Im Donau-Ries-Kreis sind in vier Gebieten Drohnenflüge verboten

Für einen gewerblichen Drohneneinsatz ist es laut Erlbeck aber bei bestimmten Drohnentypen und -flügen zuerst notwendig, bei den Behörden eine Genehmigung zu beantragen. Angeben müsse man dann beispielsweise einen entsprechenden Versicherungsnachweis und eine Bescheinigung über die Fähigkeit, überhaupt eine Drohne zu fliegen. Gregor Wiebe sagt, dass man vor allem in der Innenstadt auf jeden Fall eine Genehmigung brauche. „Wenn wir über das Firmengelände eines Auftraggebers fliegen, ist das normalerweise kein Problem.“

Nicht überall ist es aber erlaubt, einfach mit einer Drohne zu fliegen. Im Landkreis Donau-Ries gibt es vier Gebiete, in denen das komplett verboten ist. Diese sind über die Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt (dipul) im Internet zu finden. Drei davon liegen in der Region Donauwörth. Weite Teile des südlichen Stadtgebiets mit dem Airbus-Werk sowie Riedlingens sind für Drohnen tabu. Dazu kommt ein Gebiet im Osten des Stadtgebiets, über Schäfstall und Teilen Zirgesheims. Hier liegt der Flugplatz Donauwörth-Stillberghof. Dazu kommt ein Bereich über dem Flugplatz in Genderkingen. Die einzige Verbotszone im nördlichen Landkreis befindet sich im Nördlinger Norden über dem dortigen Flugplatz.

Menschen im Donau-Ries-Kreis zeigen sich oft interessiert an Drohnen

Zufällig durch ein solches Sperrgebiet zu fliegen ist quasi nicht möglich. Denn moderne Drohnen sind mit einer Software ausgestattet, die diese erkennt. „Die Zone um das Airbus-Werk kriegt man schon in der Innenstadt angezeigt“, sagt Wiebe von Huckleberryking. Nutze die Firma eine Drohne für einen Airbus-Auftrag, müsse dies eng mit dem Tower abgestimmt werden. Weitere Einschränkungen bestehen zum Beispiel aufgrund von Naturschutzflächen; nicht zuletzt an Flüssen. So zieht sich entlang der Donau ein breiter Streifen durch den Osten des Landkreises, bei dem besondere Regelungen gelten. Auch an der Wörnitz in Richtung Norden sind Drohnenflüge nur beschränkt möglich. Dazu gibt es diverse andere Regelungen. So muss man 100 Meter Abstand von militärischen Anlagen, Einrichtungen zur Energieerzeugung, Krankenhäusern und Unfallorten halten. Besonders geschützt sind zudem Wohngebiete und Siedlungsflächen.

Ob Menschen eine Drohne als störend empfinden? Zumindest Michael Erlbeck hat solche Erfahrungen noch nicht gemacht. „Ich fliege auch in der Freizeit mit ihnen, da wurde ich noch nie angegangen oder ähnliches.“ Im Gegenteil: Bei Hochzeiten seien Menschen oft sehr interessiert an den Geräten. Davon berichtet auch Gregor Wiebe: „Die Reaktionen sind meist positiv.“ Doch er könne es auch verstehen, wenn Menschen gereizt auf die Fluggeräte reagierten. „Im Umfeld unserer Firma tauchen mitunter auch Drohnen auf, von denen ich die Besitzer nicht kenne. Das ist schon ein ungutes Gefühl.“ Um gut erkennbar zu sein, habe man bei Huckleberryking bei Drohnen-Aufträgen außerhalb des Firmengeländes immer Warnwesten an. Außerdem beschäftigten sich zwei Personen mit dem Gerät. „Einer behält es in der Luft im Blick.“ Der andere verfolge den Flug auf dem Bildschirm. Denn die Orientierung ist nicht immer einfach, wie auch Michael Erlbeck weiß. Aus seiner Sicht braucht es eine gewisse Routine, um eine Drohne sicher steuern zu können. „Gerade am Anfang muss man sich an die verschiedenen Ebenen gewöhnen, also zum Beispiel links, rechts sowie hoch und runter.“ Für Profifotografen sind übrigens nicht unbedingt die Flüge in großer Höhe interessant, wie Wiebe erklärt: „Für uns sind Stellen spannend, die wir mit der Stativkamera nicht erreichen.“