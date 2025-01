Donauwörther Notaufnahme steht massiv unter Druck

Dr. Anton Winterstein bringt es auf den Punkt: „Wir sind am Limit.“ Der Arzt arbeitet als Internist in der Notaufnahme der Donau-Ries-Klinik. Dieser Bereich des Donauwörther Krankenhauses ist seit einiger Zeit noch belasteter als ohnehin schon - seitdem die Notaufnahme der Klinik in Wertingen nur noch tagsüber bis 18 Uhr besetzt sei, wachse der Druck, sagt Jürgen Busse, Vorstandsvositzender des kreiseigenen gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU). Doch auch an anderer Stelle gibt es Probleme in der regionalen Krankenhauslandschaft.

