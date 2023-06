Druisheim

vor 2 Min.

Drei Ausnahmemusiker begeistern das Publikum in der Druisheimer Kirche

Plus Das Trio Era gibt ein besonderes Konzert auf historischen Instrumenten. Alle Akteure sind Preisträger des Deutschen Musikrates – ein außergewöhnliches Hörerlebnis.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Man nehme: Eine fantastische Flötistin (Sophia Schambeck), einen hinreißend spielenden Cembalisten (Alexander von Heißen) und als Dritten im Bunde einen grandiosen Posaunisten (Philippe Stier, in Deiningen geboren). Jeder von diesen Dreien ist sensationell gut. Dann füge man diese drei Ausnahmemusiker zu einem Trio – und voilà: Es entsteht das Programm: „Zeiten_Sprung“. Ein kleines Wunder.

Eine musikalische Zeitreise, auf die man sich mit dieser verrückt anmutenden Kombination einstellen muss – und Wunderbares, auch Seltsames, zu hören bekommt. Reisemusik aus dem 14. Jahrhundert, die rhythmisch und melodisch das Zeug zu einem Ohrwurm hat – oder eine Jazzcombo, die Frank Sinatras Version von „All of me“ intoniert: Man staune – auf einem Cembalo-Nachbau von 1624 aus dem Museum in Brügge, einer Barockposaune ohne Ventile, einer der acht Flöten, die im Konzert erklingen. Und das Ganze ist nicht schräg, es klingt derart verrückt gut, dass man einfach mitswingt. Es gibt dann noch ein ultramodernes, für diese Besetzung komponiertes Stück des 1984 geborenen Alireza Khiabani von etwa acht Minuten: Ausloten, was diese Instrumente „können“, bevor sie in Schweigen versinken – und das Auditorium plötzlich „die Stille“ zu hören vermag. Und still ist, für Minuten.

