Druisheim

18:32 Uhr

In Druisheim erklingen Flöte und Harfe in unendlicher Schönheit

Plus Feodora Johanna Mandel und Martina Silvester verzauberten mit Virtuosität und Gefühl ihr Publikum in der Druisheimer Kirche. Es war ein Wohlfühlkonzert mit Stil.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Kostbarkeiten für Flöte und Harfe – es klang vielversprechend, was das Duo Naiades, zwei ausgewiesene Könner an ihren Instrumenten, für ein Sonntagsnachmittagskonzert in herbstlicher Kühle in der Druisheimer Kirche St. Vitus versprach. Dass es eine große Stunde mit süchtig machender Musik werden würde, war zu ahnen, doch der Zauber, der im Gebotenen lag, ließ viele Besucher verträumt lächelnd fast von dannen schweben. Sie hatten Sphärenmusik, gebündelt aus zauberhaften Kompositionen aus Barock, Romantik, Impressionismus, hören dürfen – hinreißend gespielt von der aus Kaisheim stammenden Feodora-Johanna Mandel an ihrer goldenen Harfe und der Münchnerin Martina Silvester auf ihrer herrlich klingenden Flöte. Musik, die zum Träumen einlädt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .