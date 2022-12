Gabriele Schmid hat ihr drittes Buch über den Jakobsweg veröffentlicht

Plus Gabriele Schmid aus Druisheim hat sich dreimal aufgemacht, die wohl berühmteste Pilgerroute zurückzulegen. Was sie dabei erlebt hat, hat sie aufgeschrieben.

Hape Kerkeling war dort unterwegs und unzählige andere sind ihn auch gewandert: den berühmten Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Gabriele Schmid aus Druisheim kennt diese berühmte Pilgerstrecke in den Norden Spaniens ebenfalls. Sie hat sie dreimal absolviert und "jedes Mal war es anders - jedes Mal war es spannend". So spannend, dass die 54-Jährige über ihre Erlebnisse jeder dieser Touren ein Buch geschrieben hat. Soeben ist das dritte erschienen. Der Titel: "Und der Wind wird dich tragen auf deinem Weg."