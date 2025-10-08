Mann rastet in Druisheim aus, dringt in Wohnhaus ein und verwüstet es

Am Mittwochmittag um 12.40 Uhr ist das Schlimmste vorbei. Gerade noch hat der 24-Jährige halbnackt aus einem Fenster im Obergeschoss des Einfamilienhauses heraus mit der Polizei längere Gespräche geführt, da stürmen mindestens zehn vermummte und schwer bewaffnete SEK-Kräfte aus München das Anwesen in Druisheim und ringen den Mann in einem Zimmer im ersten Stock zu Boden. „Arme nach oben“ fordern die Polizisten ihn wiederholt schreiend auf. Dann entspannt sich die Lage. Die Gefahr ist gebannt.

Rund zwei Stunden lang hat der massiv Verwirrte aus dem Landkreis Dillingen Polizei und Anwohner in der Wohnsiedlung des Mertinger Ortsteils in Atem gehalten. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, so nennt die Polizei das Motiv für sein Handeln. Bereits in den Vormittagsstunden war der 24-Jährige mehrfach in dem beschaulichen Wohngebiet rund um den Pappenheimring aufgefallen. Anwohner hatten den für sie Unbekannten - nur spärlich bekleidet und grölend - herumlaufen sehen. Irgendwann verschaffte er sich dann Zutritt zu dem frei stehenden Einfamilienhaus, in dem er sich verschanzte.

Wie kam der Eindringling ins Haus, in dem er sich verschanzte?

Das Haus stand zu diesem Zeitpunkt leer. Sein Bewohner hatte sich gegen 6 Uhr auf den Weg zur Arbeit begeben, wie er gegenüber unserer Redaktion erzählte. Er habe die Haustür zugesperrt und könne sich nicht erklären, auf welche Weise der Eindringling hinein gekommen sei. „Das ist - wie manches andere - noch Gegenstand unserer Ermittlungen“, nahm Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion Stellung.

Das SEK überwältigte den Mann schließlich. Foto: Barbara Würmseher

Im Inneren des Hauses muss der 24-Jährige dann massiv randaliert haben. Begleitet von seinen Schreien drangen immer wieder Gepolter und das Geräusch von zersplitterndem Glas gut hörbar nach draußen. „Ich befürchte, er zerlegt mir die ganze Wohnung“, so der Hausbewohner, der - alarmiert von einer Nachbarin - seine Arbeitsstätte gegen 10 Uhr verlassen hatte und nun zusammen mit Nachbarn jenseits der Polizeiabsperrung die verstörenden Ereignisse verfolgte. Die Polizei bestätigte später, dass Inventar beschädigt wurde. Immer wieder warf der Eindringling auch Flaschen aus dem Fenster und gebärdete sich über einen längeren Zeitraum sehr aufgeregt.

Der psychisch auffällige Mann wurde ins Krankenhaus gebracht

Schließlich gelang es der Polizei, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der 24-Jährige stand oben am offenen Fenster, während Beamte sich unten im Garten aufhielten und mit ihm ins Gespräch kamen - mit ganz offensichtlich deeskalierender Wirkung. Die erregte Stimmung des 24-Jährigen beruhigte sich hörbar. Zeitweise lehnte er sehr lässig im Fensterrahmen, lachte auch hin und wieder, und erzählte ohne Unterlass. Derweil positionierten sich die SEK-Kräfte am Hauseingang - bereit zum Zugriff. Ein Polizeihund war ebenfalls im Einsatz.

Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde der Tatverdächtige im Rettungswagen versorgt. Er hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Wie Präsidiums-Sprecher Markus Trieb auf Nachfrage sagt, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das gestürmte Wohnhaus wurde nach Gefahren und Spuren abgesucht. Denn zunächst konnte auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann gefährliche Gegenstände mit sich geführt hatte. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand allerdings nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei „zu keinem Zeitpunkt“, so Markus Trieb. Die weitere Dokumentation des Vorfalls übernimmt die PI Rain.